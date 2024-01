Corses et juifs sous la houppa

- Depuis quand organisez-vous des mariages juifs en Corse ?

- Dès la création de mon agence, il y a une dizaine d’années, des couples m’ont contactée pour organiser leurs mariages cachers en Corse et en Italie. Le premier marié à me contacter a été, par hasard, un ancien camarade de classe préparatoire. Ces couples m’ont fait confiance pour organiser leurs mariages dans des régions qui ne proposaient pas forcément de cuisine cachère, ou très peu. J’ai pris sur moi de contacter les différents rabbinats afin de me former sur toutes les règles de la cacherut et ainsi pouvoir former les traiteurs locaux. Aujourd’hui, je suis incollable sur toutes les règles de la cachérisation et de la cacherut. J’ai créé mon réseau de traiteurs et je collabore avec les rabbinats de corse et d’Italie pour assurer une certification de chaque événement, dans le respect de toutes les traditions juives. Cela me permet de proposer des mariages certifiés sur plusieurs jours, avec ou sans shabbat, selon le souhait des mariés et de leurs familles.



- Quel est votre approche par rapport au bain rituel ?

- La Corse n’aillant pas de synagogue avec des bains, nous conseillons effectivement à nos mariées de faire leur Mikveh dans la mer. C’est un moment intime et festif. Nous organisons donc généralement un petit pique-nique/diner dans un endroit loin des regards, afin que la mariée puisse accomplir son mikveh et passer ensuite une belle soirée avec ses proches. La Corse nous offre de magnifiques plages, dont beaucoup sont désertées une fois le soir arrivé. Cela s’adapte donc parfaitement au besoin des mariées juives.



- Comment expliquez-vous l’attrait des juifs pour la Corse ?

- Les couples sont à la recherche de destinations originales pour leur mariage. Ils souhaitent créer un moment de convivialité avec leurs invités, dans un cadre idyllique. La Corse leur permet d’avoir un paysage exceptionnel, ainsi qu’une atmosphère familiale, de partage. Les familles ont par ailleurs souvent l’habitude de venir séjourner en Corse pendant l’été. Beaucoup y sont attachés. Organiser le mariage de leurs enfants en Corse a donc une symbolique à laquelle ils tiennent particulièrement.



- Comment se déroulent les mariages juifs en Corse ?

Les mariages juifs se déroulent toujours sur plusieurs jours, qu’ils choisissent d’intégrer Shabbat ou non. Nous proposons toujours à nos couples de choisir plusieurs lieux dans notre sélection, afin de faire découvrir toutes les facettes de la région à leurs invités. Certains lieux permettent de faire la houppa face à la mer. C’est le rêve de beaucoup de mariés, et surtout de mariées.

Quel que soit le cadre choisi pour le jour -j, nous organisons un rafraichissement pré-cérémonie, puis une cérémonie dans un cadre idyllique, suivie d’un cocktail généreux et d’un repas aux saveurs inoubliables, sans oublier bien sur la danse, qui est toujours centrale dans un mariage juif. Nous travaillons avec des groupes de musique locaux, notamment pour la cérémonie et le cocktail, et avec de nombreux groupes importants au niveau national et international pour le repas et la soirée de mariage. Tout est bien sur personnalisé pour chaque couple. Chaque mariage est unique.



* dais utilisé lors de la cérémonie juive du mariage