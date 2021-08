Corsenegal : la nouvelle bonne action de Doudou Faye

La rédaction le Samedi 28 Août 2021 à 10:30

Qui ne connait pas ou n'a pas entendu parler de Mamadou Faye à Bastia et en Corse ? "Doudou", qui a défendu - et de quelle façon ! - le maillot "bleu" du Sporting pendant plusieurs saisons, fait partie de ces personnages qui savent d'où ils viennent et qui n'oublient jamais d'améliorer le sort de ceux qui sont dans le besoin. Adopté par les Corses et Bastia Mamadou Faye partage aujourd'hui sa vie entre la Corse et et le Sénégal. Après bien des actions menées en faveur de ses jeunes compatriotes, il a encore œuvré récemment à la tête de l'association Corsesenegal qu'il préside, à améliorer le sort des élèves de l’école élémentaire Biscuiterie en banlieue de Dakar. Une nouvelle bonne action menée avec le concours de nombreux insulaires qu'il a tenu à remercier par l'intermédiaire de CNI