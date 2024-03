Corse-du-Sud : les actes de délinquance ont augmenté en 2023

Au total, les atteintes volontaires à l’intégrité physique ont augmenté de 11,3 %, ce qui est plus qu’au niveau national (+ 8,9 %). Pour combattre la criminalité organisée, « l’objectif, c’est de taper au portefeuille », souligne le procureur de la République d’Ajaccio, Nicolas Septe. « On souhaite intensifier la saisie d’avoirs criminels, on en a saisi pour un peu plus de 5 millions d’euros en 2023. La criminalité organisée, elle est liée aux trafics de stupéfiants et à l’argent qu’ils rapportent ». Avec leur corollaire, les trafics d’armes. Les infractions à la législation sur les stupéfiants ont diminué de 11,3 % en 2023. Tout comme les escroqueries et infractions économiques, en baisse de 12,8 %. En revanche, les atteintes aux biens augmentent : 2 749 faits avait été relevés en 2022, contre 2 959 l’an dernier. Contrairement à la Haute-Corse qui a constaté des faits de délinquance relativement stables (+ 0,4 %) en 2023, la Corse-du-Sud suit plutôt, même si dans de moindres proportions, la tendance nationale, qui est à la hausse : + 5 % sur les homicides, + 13 % sur les tentatives d’homicide, +7 % pour des coups et blessures volontaires et + 8 % sur les violences sexuelles. La Corse-du-Sud présente néanmoins un taux de délinquance pour 1 000 habitants partout inférieur à la moyenne nationale, que ce soit sur les atteintes volontaires à l’intégrité physique (9,88 contre 12,84) que sur les atteintes aux biens (18,75 contre 29,1). En Corse-du-Sud, les violences sexuelles représentent 9 % des 1 560 situations d’atteinte volontaire à l’intégrité physique.Par ailleurs, Nicolas Septe fixe comme priorité en 2024 la lutte contre les maltraitances faites aux mineurs : « On a connu une augmentation des signalements de maltraitance à leur encontre », indique le procureur. Une unité d’audition pédiatrique doit ouvrir « à la fin du mois de mars » à l’hôpital d’Ajaccio. Elle sera dédiée à l’audition des mineurs victimes, « avec présence de caméras discrètes et insonorisation de la salle pour recueillir dans les meilleures conditions la parole de l’enfant », détaille Nicolas Septe.Au cours de ce point presse qui s’est tenu jeudi à Ajaccio, les chiffres liés aux accidents de la circulation ont également été évoqués. Dix personnes sont décédées sur la route en 2023, c’est deux fois moins qu’en 2022 (20 décès) pour un nombre d’accidents stable d’une année sur l’autre (283 contre 278). 46 % de ces accidents ont eu lieu entre les mois de mai et d’août. 70 % des personnes qui sont décédées étaient à moto.