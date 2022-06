Corse-du-Sud : 17 personnes toujours en garde à vue après un coup de filet antidrogue

Deux jours après leu vaste coup de filet antidrogue mené par 130 gendarmes l es dix-sept personnes interpellées s ont toutes vu leur garde à vue prolongée, ce mercredi soir, au commissariat de police d'Ajaccio. Soupçonnées de participer à un vaste trafic de produits stupéfiants entre Ajaccio et Propriano, "certains suspects sont envisagées entre aujourd’hui et vendredi devant le magistrat instructeur", indique dans un communique le procureur de la République d'Ajaccio, Nicolas Septe qui précise que "des réquisitions de placement en détention provisoire seront demandées par le parquet pour une dizaine de gardés à vue mais aussi probablement des placements sous assignation à résidence sous surveillance électronique mobile pour certains autres."Durant les perquisitions, ont été saisis entre 5 et 6 kg de cocaïne, environ 700 gr de résine de cannabis et quelques dizaines de cachets d’ecstasy. Il a aussi été retrouvé du matériel de pesée, de coupage et de conditionnement pour la vente du produit de même que 65 000 euros en numéraire et 28000 euros saisis sur des comptes bancaires .Des armes ont également été saisies de même que 3 motos et 4 véhicules.