Corse Net Infos recrute un(e) journaliste

POSTE A POURVOIR A BASTIA

Début Mars





VOS MISSIONS

Sous la responsabilité du rédacteur en chef, vous venez renforcer notre équipe à travers l'accomplissement des missions suivantes :

- Veille quotidienne d'informations

- Rédaction d'articles avec photos ou vidéos liés à l'actualité locale et régionale



VOTRE PROFIL

Vous êtes journaliste issu(e) d'une école de journalisme ou avec une première expérience dans une rédaction et un intérêt marqué pour toute l'actualité

- Vous justifiez d'une excellente aisance rédactionnelle et avez un esprit d'analyse et de synthèse.

- Vous maitrisez les outils numériques et justifiez d'un bon niveau en langue corse

- Autonome et curieux-euse, vous vous impliquez au quotidien pour réaliser vos missions avec qualité.

- Le travail en équipe n'a plus de secret pour vous et aimez échanger avec différents interlocuteurs.



Envoyez votre candidature et CV par mail à redaction@corsenetinfos.corsica ou à l'adresse

Corse Net Infos

1, rue Chanoine Bonerandi

20200 Bastia