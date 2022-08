Corse : 4 800 clients d'EDF toujours sans électricité

Les clients toujours privés d'électricité se trouvent principalement en Corse-du-Sud. Ils sont au nombre de 3 400. Les 1400 autres se situent en Haute-Corse.



Les microrégions les plus touchées à cette heure sont en Corse –du-Sud, la Spelunca-Liamone (3100), le Pays Ajaccien, le Cevalu, le Prunelli (100), la Pieve de l’Ornano et du Taravo où 200 foyers ont été impactés par la tempête.

En Haute-Corse ce sont la Balagne (800) et Cap Corse (600) qui ont été particulièrement affectés.



Dégâts importants en Balagne et dans la microrégion de Spelunca/Liamone

EDF souligne que "les dégâts diagnostiqués et restant à traiter sont importants principalement dans les microrégions de Balagne et de Spelunca/Liamone".

"Tous les équipes et nos prestataires restent mobilisées pour poursuivre les interventions, qui pour certaines, nécessitent des moyens humains et matériels importants" souligne encore EDF Corse sui indique que des "visites de ligne par hélicoptères sont organisées ce vendredi matin pour conforter les diagnostics suite au passage de l’épisode orageux de la nuit."





Renforts d’Enedis

EDF signale aussi que "la quarantaine de renforts d’Enedis arrivera en Corse dès ce vendredi soir afin d’être à pied d’œuvre demain matin sur les zones les plus touchées".

Enfin "EDF et ses personnels souhaitent manifester leur solidarité pour tous les habitants concernés par ces événements et rappelle qu’il ne faut surtout pas toucher des fils électriques tombés à terre et qu’il convient dans ce cas d’aviser immédiatement les services de dépannage d’EDF en téléphonant au 09 72 67 50 20".