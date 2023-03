Corse : une application mobile bientôt en service pour informer sur les risques naturels

L’application devrait donc se concentrer autour de trois grands axes, répartis sur trois onglets différents. « Le premier, c’est l’information-prévention », décrit Achille Guenard. « Il y aura des choses évidentes mais très importantes, comme le fait de ne pas jeter son mégot de cigarette, mais aussi des conseils sur le comportement à adopter face à un risque. Ensuite, le second onglet sera celui de l’alerte. Si un gros feu de forêt démarre, les utilisateurs recevront une notification informative, mais pourront également fournir des informations s’ils sont sur place. Et enfin, dans le troisième onglet, on retrouvera une carte de la Corse, recensant les risques et les dangers de chaque espace naturel. »



Pour arriver à ses fins, le jeune étudiant a obtenu un accord avec l’Entente Valabre, un établissement public de lutte contre les risques naturels, afin de disposer des informations indispensables à la prévention des incendies. « Ils reçoivent les données de Meteo France, ils les traitent, et ils les transmettent. » En conséquence, l’aboutissement du projet ne tient donc plus qu’à une chose : les subventions. Des fonds sont en effet nécessaires au développement numérique de l’application, étape qui devrait durer « quatre à cinq mois », selon les prévisions. « À la base, le lancement était prévu pour cet été, mais un rendez-vous a été repoussé, donc pour le moment, il n’y a pas de date. »



Et alors que l’idée concerne initialement la Corse, FOSIVA pourrait également se généraliser à l’ensemble du territoire national. « Le besoin existe partout en France, donc il y a des perspectives. Mais chaque chose en son temps. »