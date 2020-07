Coronavirus : un nouveau cas positif détecté en Corse-du-Sud

Dans son bulletin du jour l'ARS donne ce 19 juillet le nombre de contaminations recensées sur l'ile dans les dernières 24 heures.

Le nombre de patients positifs en Corse depuis le 1er juillet est de 23 : 18 en Corse-du-Sud et 5 en Haute-Corse, fait savoir l'agence.



On a pas des données concernant les hospitalisations, hier 12 patients, des "anciens cas" étaient toujours hospitalisés : 11 à Ajaccio et un en soins intensifs à Bastia mais l'ARS précise que ce sont des hospitalisations sont anciennes.



L'ARS rappelle que l ’application scrupuleuse de tous les gestes barrières est plus que jamais recommandée. Le port du masque est fortement conseillé dans tous les endroits où la distanciation physique n’est pas possible. En vous protégeant, vous protégez aussi les plus fragiles (personnes âgées, personnes atteintes d’une maladie chroniques…).



Enfin, l’ARS de Corse rappelle, qu’au moindre symptôme, même bénin, il est important de contacter son médecin traitant ou le 116 117. Le médecin, s’il le juge nécessaire, vous prescrira un test et vous donnera la conduite à tenir.