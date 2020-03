Coronavirus : service minimum à Air Corsica

Dès le 18 mars, le réseau d’AIR CORSICA sera par conséquent exploité selon les modalités suivantes

Dès le 18 mars, le réseau d’AIR CORSICA sera par conséquent exploité selon les modalités suivantes :

Fréquences réduites, avec en moyenne une rotation aller et retour par jour et par ligne :▪ 1 A/R du lundi au vendredi matin seulement, avec escale à Calvi ou Figari ▪ 1 A/R quotidien en fin d’après-midi▪ 1 A/R quotidien dans la matinée▪ 1 A/R quotidien en milieu de journée▪ 1 A/R du lundi au vendredi seulement, dans la matinée▪ 1 A/R les mercredi, vendredi et dimanche▪ 1 A/R quotidien en milieu de journéeAirbus A320 limités à 80 passagers au lieu de 180/186 habituellementATR 72 limités à 30 passagers au lieu de 70 habituellementCes dispositions sont susceptibles de modifications avec des préavis très courts, dans le cadre d’un comité de suivi installé entre l’Office des Transports de la Corse et la compagnie AIR CORSICA.