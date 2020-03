Coronavirus. Près de 800 morts en 24 heures : l'Italie prend de nouvelles mesures restrictives

Ce samedi soir vers 23 heures dans une allocution officielle en direct sur Facebook, le premier ministre italien Giuseppe Conte, a annoncé que des mesures encore plus restrictives entreront en vigueur à parti de lundi 23 mars.

Face au nouveau record de décès de ce 21 mars avec 793 morts à cause du coronavirus, le gouvernement transalpin a opté pour la fermeture de "toute activité de production qui ne serait strictement nécessaire, cruciale et indispensable afin de nous garantir les biens et les services essentiels".

Les supermarchés, les magasins alimentaires, les bureaux de tabac, les banques, les pharmacies, la poste, les services publics essentiels et les transports continueront de fonctionner. Inutile, souligne le Président, de se précipiter dans les magasins.

"Il faut respecter ces règles sévères avec patience, sérénité et confiance, - ajoute Giuseppe Conte - car on n'a pas d'alternatives. Notre sacrifice est moindre si comparé à celui des soignants et des malades...mais aussi à celui des aides soignants, des forces de l'ordre, de l'armée, des employés de supermarchés, des journalistes, des transporteurs, des tous ceux qui assurent les services indispensables. "

L'Italie ralenti le moteur économique du pays mais ne l'arrête pas complètement, c'est une décision indispensable selon le premier ministre pour contenir l'émergence sanitaire qui connaitra son apothéose dans les prochaines jours.

"Nous sommes les maillons d'une même chaine, protégeons la vie"