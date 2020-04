Coronavirus. Plus de 7 000 Corses recevront l'aide exceptionnelle de solidarité de la Caf

Sur le territoire national cette aide concerne 4,1 millions de foyers, dont près de 5 millions d’enfants.

Le 15 mai, la Caf, les caisses de Mutualité sociale agricole et Pôle emploi verseront une aide exceptionnelle aux foyers bénéficiant du revenu de solidarité active (Rsa) ou l’allocation de solidarité spécifique (Ass) ainsi qu'à ceux qui bénéficient des aides personnelles au logement (APL) avec des enfants.Les bénéficiaires du RSA ou de l'ASS percevront une aide de 150 euros, à laquelle s’ajoute 100 euros supplémentaires par enfant à charge de moins de 20 ans. Toutes les familles bénéficiaires des APL qui ne perçoivent pas le RSA ou l'ASS bénéficieront d’une aide de 100 euros par enfant à charge de moins de 20 ans. Les bénéficiaires des APL, sans enfants, ne bénéficieront d'aucun de ces avantages.Dominique Marinetti, directeur de la CAF de Corse-du-Sud et de la CAF de Haute-Corse souligne "qu'il n'y a rien à faire" pour avoir droit à ces aides. Les versements seront automatiques et seront effectifs le 15 mai prochain.En Corse, on recense 5 891 foyers bénéficiaires du RSA dont 2 249 en Corse-du-Sud et 3 642 en Haute-Corse. Les APL concernent quant à elles 8 733 allocataires.Pendant le confinement, la Caf de Haute-Corse et la Caf de Corse-du-Sud restent joignables par mail ou par téléphone. L'accueil au public n'étant plus disponible, il est possible de prendre rendez-vous avec un conseiller sur le site internet.En cette période, les courriers sont traités en fonction des arrivées de La Poste.