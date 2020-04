Coronavirus. La courbe a commencé sa descente en Italie. Le nombre de décès au plus bas depuis deux semaines

MV le Dimanche 5 Avril 2020 à 19:50

Ce dimanche 5 avril le nombre de décès en Italie est au plus bas depuis plus de deux semaines, a annoncé la Protection Civile dans son point presse de 18 heures. Les autorités font état de 525 morts au cours de ces 24 dernières heures. Cela représente une baisse d'un quart des décès par rapport à ce samedi (681). Il faut remonter au 19 mars pour trouver un bilan plus faible (427).

15 887 personnes sont mortes du Covid-19 en Italie, pays le plus endeuillé du monde.

Cependant des nouvelles infections sont toujours détectées, 3000 en 24 heures, et il est donc important pour les autorités sanitaires « de maintenir les mesures qui ont fait diminuer la courbe».

Depuis près de quatre semaines, les 60 millions d’Italiens sont soumis à des sévères mesures restrictives telles que celles adoptées par la France.



