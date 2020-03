Coronavirus : La Corse vit son premier week-end de confinement

C'est probablement à partir de dimanche que 12 -14 malades placés en réanimation au CH d'Ajaccio seront évacués vers les hôpitaux de la Côte d’Azur". "On anticipe une vague d’augmentation du nombre de cas de coronavirus pour la fin de cette semaine ou le début de la suivante", a affirmé le préfet de Corse Franck Robine.

Le nombre de contaminations au coronavirus en Corse progresse. Dans son bulletin quotidien, l'ARS, fait état ce vendredi à 15 heures de 168 cas confirmés sur l'ile avec 4 nouveaux cas en Corse du Sud depuis hier.



ATTENTION

Suite au passage en phase 3, à partir de ce jour les prélèvements seront priorisés sur les populations les plus fragiles et les personnels en charge des patients.



L'accès aux plages corse et du reste de la Méditerranée est interdit depuis jeudi 19 mars.

La décision d'interdire l'accès au plages a été prise par les préfets des régions de Corse, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Occitanie ce jeudi car les autorités ont constaté qu'il y avait trop de monde sur les plages.



Le préfet de Corse Franck Robine rappelle que "les sorties dérogatoires doivent être des sorties brèves, à proximité du domicile, or on a observé que sur les plages il y avait parfois des rassemblements, parfois des occupations pendant de longues heures".





Depuis mercredi, 4 000 personnes ont été contrôlées en Corse et 123 contraventions ont été dressées. Les contrôles peuvent s’adresser à tous : piétons, véhicules, cyclistes. Des barrières ont été mises en place afin de barrer l’accès aux plages et des policiers et gendarmes seront déployés pour les surveiller. Nos utiliserons également l’hélicoptère de la gendarmerie, équipé d’un haut-parleur pour s’adresser aux contrevenants. La voiture haut-parleur tourne d’ores-et-déjà dans la ville d’Ajaccio. Enfin, 3 drones seront mobilisés sur la région.



Gilles Simeoni, président du Conseil exécutif de Corse s'explique longuement dans un communiqué sur le développement du Coronavirus. Il appelle notamment au respect absolu du confinement et demande le renforcement urgent et massif des moyens sanitaires consacrés à la Corse.



L'annonce par le conseil de défense de sécurité sanitaire de nouvelles mesures et de la prolongation de la période de confinement dans le cadre du combat engagé pour limiter la propagation du Covid, est imminente. L'attestation de déplacement dérogatoire devrait elle maintenue en l'état mais les contrôles vont être plus stricts et vont s'intensifier. Il est donc prudent de remplir correctement cette attestation - que vous pouvez imprimer - si vous êtes contraint de vous déplacer. Mais en cette période, le mieux c'est encore de rester à la maison.