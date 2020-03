Coronavirus : 42 cas confirmés en Corse. Un deuxième décés

MV le Mardi 10 Mars 2020 à 17:46

Le bilan de Coronavirus en Corse ce mardi 10 mars passe de 38 à 42 cas confirmés, soit 6 cas de plus que hier et un nouveau décès.



Le Covid-19 continue donc à se propager sur l'ile avec un cas supplémentaire à Bastia et 3 cas de plus à Ajaccio ainsi qu'un deuxième décès. Il s’agit d’un patient de 75 ans présentant des comorbidités.



Le premier décès, on le rappelle, était un patient de 89 ans qui était en réanimation à l'hôpital de la Miséricorde d'Ajaccio et qui est décédé dans la nuit de dimanche au lundi 9 mars.



Selon le bulletin de l'ARS de ce mardi à 17 heures les 6 patients hospitalisés à Bastia sont en isolement et leur état de santé n’est pas jugé préoccupant.



Ajaccio compte 36 patients confirmés, trois de plus confirmés ce jour. 19 prélèvements sont revenus négatifs.

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Evènements