Core in Fronte appelle l'État à reconsidérer sa méthode et son approche des "discussions"

"Dans l'état actuel des choses, les élus Core in Fronte n'iront plus à Paris, a-t-il assuré ensuite. Nous ne jouons pas les gentils contre les méchants mais si on devait le faire, nous nous tiendrons aux côtés des méchants."



Symboliquement placé devant la préfecture de région, le mouvement a réaffirmé sa position sur le sujet. "L'objet de ces négociations est de mettre un terme aux conditions conflictuelles qui subsistent depuis plus de 200 ans entre la Corse et la France, affirme Olivier Sauli, qui prend la parole au nom de Core in Fronte. Cette dernière doit faire preuve de réparation historique et œuvre de reconnaissance et de restitution des droits confisqués. Parmi eux, celui naturel du Peuple Corse reconnu en tant que tel, et celui, incontournable et découlant du premier, de sa libre disposition à décider de son avenir."



Core in Fronte en a profité pour renouveler sa proposition de projet "d'un titre pour la Corse "XII Bis de la Corse" qui, adopté selon le principe de disposition législative, permettrait à la Corse de s'engager dans un processus d'accession à la souveraineté", selon les mots d'Olivier Sauli, qui a annoncé l'organisation d'une réunion débat sur le sujet début janvier à Bastia.



"La Corse suppose un véritable processus politique. Non de quelconques "discussions" d'un niveau inférieur à la question originelle posée, poursuit Olivier Sauli. Core in Fronte appelle l'État français à reconsidérer sa méthode et son approche des "discussions" eu égard à la nature historique et politique de la "question" corse."



"On sait que des gens ont été déportés sur Paris, ce sont des cadres politiques, des militants nationalistes donc nous les soutenons, clame Luc Bernardini. C'est à Paris de prendre ses responsabilités et de remettre la politique au centre du jeu."