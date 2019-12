Corbara : Un accident de la route fait deux blessés

Livia Santana le Vendredi 13 Décembre 2019 à 11:47

Ce vendredi 13 décembre en milieu de matinée, un spectaculaire accident de la route faisant deux blessés légers s'est produit avant l'entrée de la marine de Davia en direction de Calvi . La conductrice a perdu le contrôle de son véhicule et percuté un camion qui arrivait en face. La chaussée glissante et la perte d'adhérence seraient la cause de l'accident. Les pompiers et l'ambulance d'Ile Rousse ont immédiatement pris en charge les victimes. Une d'entre elles a été transférée à l'antenne de Calvi.

