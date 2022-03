Coofficialité : le collectif « Parlemu corsu » remet la pression

Ils l’avaient promis, ils l’ont fait malgré la pluie persistante qui est tombée tout au long de la journée à Ajaccio. Les membres du Collectif « Parlemu Corsu » dont certains venaient de très loin avaient coché cette date pour une nouvelle revendication dans le sillage de la visite du ministre de l’Intérieur dans l’île, pour placer la langue corse au coeur des négociations des élus de la majorité territoriale mais aussi et surtout pour répondre aux propos du Président de la République, lequel avait annoncé suite à la visite de Gérald Darmanin « Il n’y a qu’une seule langue dans la République, c’est le français... »



Ce mercredi 30 mars en fin d’après-midi, les membres du collectif, Micheli Leccia, leur chef de file, en tête, avaient déployé plusieurs banderoles devant les grilles de la Préfecture : les incontournables « Cuufficialità », « Sucetà bislingua », mais aussi « Micca suluzioni pulitica senza lingua corsa, senza cuufficialità » ou encore « Statu Francesu assassinu d’una lingua è d’un populu ! ».

« On s’est de nouveau réuni symboliquement, explique Micheli Leccia, pour répondre à M.Macron qui nous dit que l’autonomie n’est plus un mot tabou, mais d’un autre côté, il ne veut entendre parler ni de langue corse, ni de coofficialité. On ne peut pas concevoir une solution politique sans la langue corse au milieu. Le problème corse ne peut se résumer à l’économie et les institutions, il est beaucoup plus complexe que cela... C’est un problème politique et historique.»

Derrière leur chef de file, deux membres collent une affiche sur l’un des côtés de la grille d’entrée : « Imbasciata di Francia », « Ambassade de France », « Le Président nous dit que la langue de la République Française, c’est le français, ajoute le responsable, on accepte donc cette règle en France mais pas en Corse. Ici, dans le carré de la Préfecture, ils peuvent appliquer cette règle mais pas sur la terre de Corse où deux langues existent et nous voulons les faire vivre ensemble, à parité, avec les mêmes valeurs et les mêmes moyens. »

Le collectif compte poursuivre ses actions revendicatives, « tant que nous serons pas entendus», prévient Micheli Leccia en guise de conclusion.

Une façon, également, d’interpeller les élus territoriaux.