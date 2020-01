Convocation de Felix Benedetti à la Gendarmerie : la vive réaction de Patriotti

"La nouvelle convocation d'un adhérent de notre collectif - Felici Benedetti - par la police française sous un fallacieux prétexte ( Non justification de son adresse ...) met en exergue la continuité de l'inique politique poursuivie en matière de Fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions terroristes (Fijait) .



Cette politique pour sélective qu'elle soit ne saurait duper personne. Sauf à se faire le relais de la répression française, tout un chacun comprendra le piège volontairement tendu de la division entretenue pour accréditer une coercition ciblée contre des patriotes dont le principal souci est la non renonciation aux fondamentaux de notre lutte et l'engagement pour un véritable processus de Solution Politique.



Il appartient au gouvernement français de renoncer à ses nauséabonds agissements et d'entamer avec l'ensemble du Mouvement National - principale force politique de ce pays - de claires négociations pour ancrer la paix.



Notre collectif saura y occuper toute sa place."