Contrôle technique des deux-roues obligatoire : les centres techniques insulaires partagés

Ce sera finalement pour le 1er octobre 2022. À partir de cette date, les motos de plus de 125 cm3, qu’elles aient deux, trois ou quatre roues comme les quads, devront se plier à l’exercice du contrôle technique.



En 2014, l’Union Européenne actait la mise en place obligatoire de ce contrôle technique pour les motos dans ses États membres pour le 1er janvier 2022 au plus tard. Face à la grogne des motards, le gouvernement français avait mis un coup de frein à l’été 2021. Grâce à un décret, la mise en place de la mesure avait été repoussée au 1er janvier 2023 et devait se faire par paliers. Dans la foulée, le président de la République Emmanuel Macron annonçait même que la mesure ne serait jamais appliquée. Et pourtant, le Conseil d’État en a décidé autrement. Ce 17 mai, il a donné raison à plusieurs ONG environnementales qui attaquaient le décret d’août 2021.



Premiers visés, les véhicules immatriculés avant 2016, qu’ils soient thermiques ou électriques. Pour les plus récents, ils bénéficieront du même régime que les voitures et devront effectuer leur premier contrôle quatre ans après la mise sur le marché puis tous les deux ans.