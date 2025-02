Contrôlé positif aux stupéfiants, un chauffeur de car scolaire interpellé à Ajaccio

Ce lundi 3 février, lors d'un contrôle de sécurité routière mené à Ajaccio, un chauffeur de car scolaire a été arrêté à Ajaccio après avoir été testé positif aux produits stupéfiants, alors qu’il transportait plusieurs enfants au collège du Stiletto.

"Dans le cadre d’une opération de sécurisation routière pilotée par la préfecture de Corse-du-Sud et à laquelle le parquet d’Ajaccio a été associé, il était procédé ce jour à une opération de contrôle des chauffeurs de car scolaire et de transport public de personnes afin de détecter d’éventuelles conduites addictives au volant."

L’opération, coordonnée par les services de la Direction Interdépartementale de la Police Nationale a permis de contrôler plusieurs conducteurs. "Les contrôles visaient spécifiquement à vérifier les conduites à risque et, malheureusement, nous avons constaté que l’un des chauffeurs était positif aux stupéfiants", ajout le magistrat.

Interpellé sur place, le chauffeur a été placé en garde à vue, où il a reconnu sa consommation de stupéfiants.

À l’issue de sa garde à vue, le conducteur a été déféré au parquet en vue d’une comparution à délai différé qui aura lieu le 13 février prochain.

En attendant son procès, le chauffeur doit également engager des démarches de soin.

Cette intervention s'inscrit dans une série de contrôles visant à prévenir les conduites sous influence, notamment dans les transports scolaires où des enfants sont impliqués. Des incidents récents, tels que celui en Eure-et-Loir où le conducteur était sous l'emprise de stupéfiants, ont souligné la nécessité de renforcer ces contrôles

indique dans un communiqué le procureur de la République d’Ajaccio Nicolas Septe."Il était entendu sur les faits qu’il reconnaissait","Dans l’attente des résultats des analyses toxicologiques définitives, il a été placé sous contrôle judiciaire, avec interdiction de conduire tout véhicule à moteur et d’exercer une activité en lien avec le transport de personnes",Compte tenu du risque pour les passagers transportés et notamment de jeunes enfants, élèves, collégiens ou lycéens, le parquet a entendu apporter une réponse pénale ferme et rapide à ce type de comportement",

En France, un conducteur contrôlé positif aux stupéfiants risque jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 4 500 euros d'amende.