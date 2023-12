Contre le gaspillage, on transforme les clémentines non commercialisables en jus à Moriani

10 % des clémentines et jusqu'à 30 % des pomelos, c'est la part de ces agrumes qui deviendront jus chez Corsica Comptoir, à défaut de pouvoir rester des fruits. Il y a quelques semaines, la coopérative a inauguré la chaîne de production qui vise à réduire le gaspillage des agrumes qu'elle commercialise, principalement les clémentines.



Concrètement, une clémentine, si elle est abîmée, tachetée, trop petite ou un peu trop verte, ne rentre plus dans les clous de la commercialisation. "Chez nous, ça représente plusieurs centaines de tonnes par an", évalue François-Xavier Ceccoli, le président du GIE Corsica Comptoir. Dans son usine Fruticor située à Moriani-Plage, ces fruits non désirés sont mis de côté, d'abord de façon automatisée puis manuellement, "pour retirer notamment les fruits pourris" qui, eux, ne finiront pas pressés, mais bien dans la benne.