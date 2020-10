Contacts, tests, quarantaine : que faire si mon test est positif ?

1 - Respectez strictement les consignes d’isolement

Dès la réalisation de votre test, il est très important de vous isoler pour ne pas transmettre le virus à d’autres personnes.

Vous recevrez les résultats de la part du laboratoire, s’ils sont négatifs, pas de problème, vous pouvez reprendre vos activités. Mais si le résultat est positif, restez isolé pendant au moins 7 jours à partir de la date de début des symptômes

L’isolement peut être difficile à vivre, mais il est la solution indispensable pour protéger les autres et ainsi contribuer à stopper l’épidémie.







2 - Dressez la liste de vos personnes contacts et contactez-les



Il s’agit des membres de votre foyer et des personnes de votre entourage familial, amical, professionnel avec qui vous avez été en contact (en face à face ou lieu clos) sans masque 2 jours avant le début des signes de la maladie (ou 7 jours avant le prélèvement RT-PCR si vous êtes asymptomatique) et jusqu’à votre isolement.



L’assurance maladie vous contactera mais vous pouvez sans perdre de temps prévenir vos personnes contacts pour les inciter à s’isoler et à se faire tester.





3 - Téléchargez l’application #Tousanticovid et déclarez-vous comme cas positif.

C’est très simple et cela contribuera à casser la chaine de transmission en repérant au plus tôt vos contacts.