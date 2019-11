Conflit des facteurs de Bastia Cap : aucune reprise n'est envisagée

Le syndicat qui réagit à certaines informations et " souhaitant apporter une précision sur le conflit des facteurs de Bastia Cap" souligne "qu'aucune reprise n'est envisagée, la proposition concernant la suppression de 4 emplois a été rejetée par le personnel".



Les syndicalistes qui affirment attendre "les deux propositions annoncées par La Poste" indique qu'elles "seront soumises à l'assemblée générale de mardi matin 12 Novembre."



On devrait donc savoir ce mardi matin si le conflit va se poursuivre où si, enfin, les Bastiais et les communes de Ville-di-Pietrabugno, San Martino et San Maria di Lota vont retrouver la sihouette familière de leurs facteurs.