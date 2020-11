Confinement - Un jour, un film : « La Trahison »

Ce jeudi soir, la télé s’est mise en quatre pour vous divertir. Des Sept Mercenaires sur France 3 en passant par Split sur TMC ou Le Prestige sur Chérie 25, vous avez le choix. Mais, avouez, vous avez déjà vu tout ça, non ? CNI a donc choisi La Trahison, le film de Philippe Faucon qui propose un point de vue inédit sur la guerre d’Algérie. Et vu que c’est sur France 3 Via Stella, on peut tranquillement enchaîner sur l’émission Sinema Paradisu qui diffuse, pour la première fois à la télé, Aiò Zitelli, le court métrage de Jean-Marie Antonini.« Pendant la guerre d'Algérie, le sous-lieutenant Roque est stationné dans un village de l'est algérien. Usé par le conflit, il assume tant bien que mal sa fonction, entre une population locale soumise à la répression et à la torture, et des soldats dont il doit entretenir le moral tout en maintenant sa vigilance. L'évolution de ses rapports avec Taïeb, un jeune soldat déchiré de souche nord-africaine, exacerbe les contradictions et l'absurdité de la "guerre sans nom". »Le terme de réalisateur engagé convient à parfaitement à Philippe Faucon. Né au Maroc à la fin des années 60, il devient régisseur dans le cinéma puis décide de passer derrière la caméra en 1984 pour réaliser un premier court, La Jeunesse, un titre qui pourrait résumer toute l’œuvre à venir du cinéaste. Son premier long, L’Amour, très remarqué à Cannes, sort en 1990. Suivra une filmographie de films sur la jeunesse, sur l’immigration et sur cette société française en pleine (r)évolution. En 2015, il reçoit enfin la reconnaissance du public et de la profession avec Fatima, qui obtient le César du meilleur film et le Prix Louis Delluc. Un arbre qui ne doit pas cacher une filmographie fournie dont La Trahison sorti en 2005, un long métrage qui revient sur une période trouble de l’histoire de France, la guerre d’Algérie. Comme à son habitude, Philippe Faucon traite le sujet par le biais de la jeunesse et pas seulement du côté français. Comme à son habitude, sans manichéisme ni clichés, tout en douceur malgré la dureté du sujet. Le journaliste du magazine Première, Olivier De Bruyn, écrivait à l’époque : « Inspiré et radical, Faucon, en creusant profond la violence ambigüe d'un épisode particulier, cerne les contradictions d'une époque. Beau travail. »A partir de 22h05, on reste au cinéma et sur Via Stella avec l’excellente émission de Laurent Simonpoli. Il reçoit ce soir le réalisateur libanais De Gaulle Eid pour évoquer Apartés, un documentaire immersif qui met en scène le parcours social et artistique d’une troupe de théâtre amateur, raconté à travers le regard et les paroles de quatre femmes du quartier de Lupinu. Le second invité n’est autre que le réalisateur Jean-Marie Antonini. A cette occasion, France 3 Via Stella diffuse son court métrage événement, Aiò Zitelli, qui a fait le tour des Festivals ( lire ici ) mais dont c’est la toute première diffusion à la télévision.• Jeudi 5 novembre à 20h45 – France 3 Via StellaLa Trahison de Philippe Faucon avec Vincent MartinezSuivi de Cinema Paradisu à 22h05 avec De Gaulle Eid et Jean Marie Antonini