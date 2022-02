Concertation publique houleuse à Bastia : la requalification du Vieux-Port ne fait pas l'unanimité

Au fond, une riveraine se lève et interpelle le maire : « Et pour déposer mes courses ? ». Un autre pose une question concernant sa femme handicapée, comment fera-t-elle pour accéder à leur bateau ? Devra-t-elle faire tout le trajet depuis les parkings en fauteuil roulant ? « C’est là tout l’objet de la concertation. Comprendre vos besoins et dans ce cas précis nous avons pensé à installer un arrêt minute mais pour cela nous devons savoir combien de personnes en ont besoin. Les grandes lignes du projet sont établies mais certaines choses peuvent encore être améliorées », indique Pierre Savelli.

Assis au cœur de la salle, grosse veste grise sur les épaules, le président de l’association des plaisanciers, Jean Malpelli prend la parole : « si tout est piétonnisé et que les places sont supprimées, comment allons-nous faire pour accéder à nos bateaux ? Je ne me vois pas arriver à pied depuis le parking de la gare ou de la citadelle avec mon sac à dos et ma glacière ! ». Il faudra bien pourtant. L’objectif affiché par la mairie est clair : aucune voiture sur le Vieux-Port une fois piétonnisé mais le maire avance quelques pistes de solutions : « comme pour la rue Napoléon, l’espace sera ouvert aux voitures de 6 à 11 heures et on peut imaginer un système de navettes ou de voiturettes électriques ». La salle pouffe de rire. « On aura les chauffeurs aussi ? ».