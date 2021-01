Communauté d'agglo de Bastia : réorganisation interne en partenariat avec l’AFPA

« Dans le cadre la réorganisation de nos services, nous avons décidé de faire appel à des professionnels pour un plan de formation visant à améliorer, valoriser les nouveaux métiers au sein de la CAB » explique Louis Pozzo di Borgo le président de l’institution. « Cela permettra de valoriser les qualités et aussi les relations avec les administrés. C’est un plus pour les compétences ».

11 agents ont ainsi choisi ce « recyclage » dans le cadre de la réalisation de travaux et de la maintenance des sites administratifs et des infrastructures sportives intercommunaux. Et ce vendredi 15 janvier, les dirigeants et formateurs de l’AFPA se sont rendus dans les locaux de la CAB, à Port Toga, pour présenter les projets de formation et effectuer un bilan de compétences auprès de ces agents.





« Cette campagne de formation va concerner divers métiers comme électricien, maçon, agents d’inspection. C’est une grande fierté que de travailler avec la CAB » souligne Jean-Philippe Muracciole, directeur du centre AFPA de Haute-Corse.

«On a, d’ores et déjà, anticipé, préparé le travail en amont, selon les postes proposés» précise de son coté Nadine Nivaggioni, responsable de formation à l’AFPA.





« Le but est de leur apprendre de nouvelles choses pour qu’ils se sentent plus à l’aise. Lors de ce bilan de compétences nous travaillons en 2 groupes : des agents d’inspection, de régie d’une part et des agents polyvalents d’autre part. Il n’y a pas d’examen. On est juste là pour écouter, valoriser les compétences parfois enfouies, leur amener de nouvelles compétences et mettre en place la formation lors d’un entretien d’un quart d’heure. On a l’habitude de ce genre de reconversion et de la question du savoir-faire. Une fois les compétences établies avec nos formateurs, certains iront en formation à Corte ou Borgo, d’autres in situ, ce qu’on nomme chez nous la pédagogie en situation de travail. La durée des stages sera en fonction de la compétence de l’agent. En internalisant les opérations, les travaux, il y aura une meilleure réactivité de l’institution, avec de la main d’œuvre qualifiée, et aussi une réduction du coût pour la CAB ».