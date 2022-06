Comment se déroule la mise en service d'EDF en Corse ?

Comment procéder pour la mise en service EDF ?





Contacter Enedis pour la mise en service du compteur si le logement est neuf





Contacter un fournisseur d’électricité pour la mise en service de votre compteur si le logement n’est pas neuf ?





Comparer les fournisseurs pour mettre en service votre compteur d'électricité





Quels sont les coûts et les délais de mise en service d’un votre compteur d'électricité ?

La mise en service d’EDF en Corse diffère selon que le logement dans lequel vous allez emménager soit neuf ou non. En effet, dans le premier cas, vous devez, tout d’abord, joindre Enedis, le gestionnaire de réseau, pour procéder au raccordement de votre installation électrique au réseau de la Corse, avant de souscrire une offre. Alors que si le logement n’est pas neuf, il vous suffit de contacter directement un fournisseur d’électricité. Nous vous expliquons comment procéder, selon votre situation.Pour réaliser la mise en service EDF de votre compteur d’électricité, vous devez contacter EDF ou un autre fournisseur si le logement n’est pas neuf, c’est-à-dire s’il a déjà été occupé avant vous. Dans le cas contraire, il faut contacter Enedis, le gestionnaire de réseau, afin de raccorder l’installation électrique de votre logement au réseau électrique de la Corse.Dans le cas d’un logement neuf, qui n’a jamais été habité, il faut, tout d’abord, le raccorder au réseau électrique de la ville. Pour ce faire, il faut contacter le gestionnaire de réseau, Enedis, afin de faire une demande de raccordement. C’est lui qui s’occupe d’entretenir ce réseau, de relever les compteurs et d’acheminer l’électricité jusque chez les consommateurs. Pour effectuer cette demande de raccordement, vous devez envoyer un dossier de demande à Enedis en joignant les documents demandés (permis de construire, plan de cadastre, plan de masse…). Après étude de votre dossier, Enedis vous enverra alors, sous une dizaine de jours, un devis pour les travaux et le calendrier prévisionnel. Ensuite, une fois votre installation électrique raccordée au réseau, vous devrez solliciter, auprès du Consuel (Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité, un certificat de conformité, attestant que votre installation électrique est en bonne et due forme. Cette certification est obligatoire. Sans elle, il vous sera impossible de souscrire un contrat d’électricité auprès d’un fournisseur. Enfin, dernière étape : vous devrez justement contacter un fournisseur d’électricité pour souscrire à l’offre de votre choix.Dans le cas où le logement n’est pas neuf, les démarches sont plus simples : il vous suffit de contacter un fournisseur d’électricité afin de souscrire une offre. C’est, ensuite, ce dernier qui s’occupera de contacter Enedis pour procéder à la mise en service de votre compteur d’électricité.Dans les deux cas, que le logement soit neuf ou non, vous devrez souscrire une offre d’électricité auprès d’un fournisseur. Pour vous faciliter la tâche, les experts de Fournisseur-energie.com conseillent d’utiliser un comparateur en ligne. En effet, grâce à cet outil très pratique, vous pourrez comparer toutes les offres des différents fournisseurs, en quelques clics, après avoir renseigné certaines informations concernant votre logement. Cela vous permettra de gagner du temps et de l’argent en accédant facilement aux offres les plus adaptées à vos besoins. Car, depuis 2007 et l’ouverture du marché de l’énergie à la concurrence, il existe une trentaine de fournisseurs en France. En plus d’EDF, le fournisseur d’électricité historique, des fournisseurs dits alternatifs (Ilek, Plüm, Eni, Enercoop…) proposent de nombreuses offres. Grâce à un comparateur, vous pourrez faire, rapidement, une première sélection des offres existantes.Afin de vous éviter de déménager sans électricité, ce qui peut être problématique, le site Fournisseur-energie.com recommande d’entamer les démarches auprès du fournisseur choisi, quelque deux semaines à l’avance. De plus, les coûts et les délais de mise en service du compteur diffèrent, selon que le logement soit neuf ou non. Pour un logement neuf, le délai de mise en service est de dix jours ouvrés et coûte 50,56€. En revanche, si le logement était déjà habité, la mise en service est effective sous cinq jours ouvrés et coûte 14,18€. Cependant, si vous n’avez pas pu débuter les démarches en temps voulu, il existe tout de même des solutions, mais elles sont plus onéreuses. Pour une mise en service express, sous deux jours ouvrés, vous devrez débourser 55,07€. Enfin, pour une ouverture en urgence, le jour même si la demande est faite avant 15h, cela coûte 69,76€ si le compteur est un Linky, sinon ce sera 149,19€ si votre compteur est électronique ou électromécanique. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter cette page