Comment rendre les ports corses plus propres ?

Pendant trois jours, dix directeurs de port de Corse sont formés au label européen "Ports propres". Cette initiative du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) en association avec l'Office de l'Environnement de la Corse, s'inscrit dans une démarche écologique. La certification garanti aux usagers que les établissements portuaires mettent en place des actions de développement durable et de protection de l’environnement.Pour la dispenser, Michel Mallaroni, le directeur du port de Bonifacio, le seul en Corse à détenir ce label, sera pendant trois jours aux côtés de David Donnini, directeur du port de Saint Florent et Alexandra Agostini, formatrice et assistante principale à l'Office de l'Environnement de la Corse.Quatre points sont essentiels pour obtenir la labellisation : la gestion des éventuelles pollutions accidentelles et les pollutions chroniques comme les déchets quotidiens rejetés par les bateaux de plaisance, informer les plaisancier et maîtriser la consommation. Enfin, il s'agira de sensibiliser le grand public à la pollution des ports avec l'aide, par exemple, d'associations comme Sea Plastic.Pour obtenir le Sésame, au moins une personne de chaque capitainerie doit avoir suivi cette formation.Concrètement, les ports devront se doter entre autres, de nouvelles installations comme le tri sélectif et des aires de carénage. Pour cela, l'Office de l'environnement propose une aide financière. Alexandra Agostini explique d'ailleurs : "Ce label européen correspond tout à fait à nos objectifs en terme de développement des ports de plaisance. Nous apportons notre soutien technique et financier à cette belle initiative."