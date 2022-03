Comment organiser une journée sécurité en entreprise ?

Vous pensez à organiser une journée sécurité au sein de votre entreprise, mais ne savez pas trop par où commencer ? Une journée de sensibilisation à la santé et à la sécurité est un enjeu important pour les entreprises. Raison pour laquelle son organisation ne doit pas être prise à la légère. Dans l’idéal, l’intervention d’une entreprise spécialisée dans des organisations de toute taille s’avère intéressante pour réussir un safety day au travail !Un safety day qui se traduit tout simplement en « journée sécurité au travail » désigne une journée consacrée à la formation, à l’information et à la prévention des différents risques liés à l’entreprise. De manière générale, cette journée regroupe différents événements et activités axées sur la sécurité au travail.Le plus souvent, la journée sécurité est rythmée par des ateliers autour de différents thèmes à savoir le travail en hauteur, la prévention des chutes, les risques psychosociaux, les risques routiers et bien d’autres. Pour faire simple, c’est une journée qui vise à sensibiliser les salariés aux problèmes de sécurité susceptibles d’être rencontrés au quotidien dans le milieu professionnel.La particularité de cette journée réside sur le fait que les formations se déroulent dans un cadre plus « ludique » où tout le monde pourra échanger. Dans un contexte où les discussions vont bon train, chacun pourra mieux appréhender le travail de ses collègues. Publier La sécurité dans le milieu professionnel, c’est l’affaire de tous ! L’enjeu de promouvoir cette sécurité n’est plus à démontrer. Ils sont avant tout humains, puisqu’il y a question de promotion de la santé des employés sur le plan physique et psychique. Mais les enjeux financiers de cette approche ne sont pas moins importants non plus, que ce soit du coût direct et du coût indirect.Un safety day en entreprise permet notamment de sensibiliser l’équipe aux risques généraux et aux risques spécifiques à l’entreprise. Elle vise à organiser une journée sur mesure en faisant l’usage des outils, des thèmes et des ateliers adaptés aux besoins spécifiques de l’entreprise. Il est aussi proposé aux collaborateurs des ateliers de sécurité originale. Grâce à une telle journée, l’entreprise sera en mesure de marquer les esprits afin de démarrer la mise en place d’une culture de sécurité optimale.Mais aucune journée sécurité n’est pareille. De ce fait, il importe d’organiser une journée sur-mesure selon les thématiques que l’on souhaite aborder.Traditionnellement trois phases importantes caractérisent l’organisation d’une journée sécurité au sein d’une entreprise. Avant le jour J, il faut se communiquer sur la journée en amorçant le débat et en entamant la réflexion. Dans cette phase, il y a l’invitation personnelle ou par le biais des affiches. Durant le jour J, différents thèmes sont abordés en fonction des situations propres à l’entreprise. Pour rendre cette journée plus ludique, les entreprises proposent différentes activités comme un concours, tel qu’un quizz par exemple.Après la journée, il est crucial de poursuivre le travail et la réflexion abordée pour qu’elle soit réellement une réussite. Dans ce sens, les collectivités optent pour la mise en place d’une campagne de sensibilisation ou l’installation d’un panneau. Le but est ici de garantir que ce ne soit pas une journée perdue pour l’entreprise.