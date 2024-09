Comment mieux gérer la ressource en eau ? A Ajaccio, Cycl'Eau Corsica va tenter d'apporter des réponses

Quels sont, selon vous, les enjeux spécifiques de la gestion de l’eau en Corse et comment cet événement contribue-t-il à y apporter des solutions concrètes ?

La gestion de l’eau en Corse est un défi majeur en raison de la variabilité de ses ressources hydriques et des effets du changement climatique. L’île est soumise à des périodes de sécheresse prolongées et à des risques d'inondations, mettant à rude épreuve les infrastructures existantes. Il est donc fondamental d’améliorer les réseaux, de limiter les pertes et de mieux valoriser les eaux usées pour gérer cette ressource de manière plus durable.

L’événement Cycl'eau Corsica vise à répondre à ces défis. Il permet de rassembler des experts, des élus locaux, des entreprises et des citoyens pour échanger sur des solutions concrètes. Nous mettons en avant des technologies innovantes adaptées aux particularités de l’île, et nous développons des stratégies pour une gestion plus durable de l’eau. C’est une occasion unique de sensibiliser et de stimuler la collaboration entre les différents acteurs.



Quelles innovations ou solutions techniques seront présentées pendant cette journée ?

Nous commencerons la matinée par des conférences et des tables rondes pour faire un état des lieux de la gestion de l’eau en Corse. Nous allons aborder des sujets comme la sobriété hydrique, la gestion qualitative et quantitative de la ressource, et nous aurons également des intervenants internationaux venant de Toscane, Malte, Sardaigne et Occitanie.

L’après-midi sera dédiée à des ateliers pratiques portés par nos partenaires locaux, qui présenteront des solutions concrètes aux problématiques de gestion de l’eau. Nous avons également prévu un "Village des Solutions", avec 34 entreprises qui proposeront des technologies et des services autour du grand et du petit cycle de l’eau. Ces acteurs, allant des canalisateurs aux bureaux d’études, répondront aux besoins spécifiques du territoire en matière d’infrastructures et de gestion des ressources.



L’événement est organisé en collaboration avec des acteurs régionaux comme l’Office d’Équipement Hydraulique de Corse et l'Agence de l'Eau RMC. Pourquoi cette synergie entre acteurs publics et privés est-elle importante ?

La synergie entre les acteurs publics et privés est absolument essentielle. D'un côté, les institutions publiques comme l’Office d’Équipement Hydraulique de Corse et l'Agence de l'Eau RMC ont une vision globale et à long terme des enjeux. Elles sont responsables de la régulation, de l’aménagement et du financement des infrastructures. Elles veillent à préserver l’environnement tout en garantissant un accès équitable à l’eau.

De l'autre, les acteurs privés apportent leur expertise technologique et opérationnelle. Ils jouent un rôle clé dans le développement de nouvelles infrastructures, l’introduction de technologies innovantes et l’amélioration de la gestion des réseaux d’eau. La collaboration entre ces deux sphères permet d’allier la régulation publique à l’agilité du secteur privé, pour une gestion plus efficace et durable des ressources hydriques, tout en tenant compte des spécificités de la Corse.



À qui s’adresse cet événement et quels sont les messages-clés que vous souhaitez transmettre aux participants ?

Cycl'eau Corsica s’adresse principalement aux professionnels : décideurs publics, élus locaux et régionaux, gestionnaires de l’eau, ainsi qu’aux entreprises spécialisées dans les infrastructures hydrauliques et aux bureaux d’études. Mais les associations environnementales, les experts scientifiques et les citoyens engagés sont aussi invités à participer aux discussions.



Les messages-clés que nous souhaitons transmettre sont simples. Premièrement, il est urgent d’adopter une gestion plus durable et résiliente de l’eau, surtout face aux défis du changement climatique. Deuxièmement, l’innovation doit être au cœur de cette transformation, en modernisant les infrastructures et en optimisant les ressources. Enfin, la coopération entre tous les acteurs, publics et privés, est essentielle pour développer des solutions adaptées aux particularités de la Corse. Cycl'eau Corsica se veut un lieu de dialogue et d’action, pour apporter des réponses concrètes aux défis locaux de la gestion de l’eau.