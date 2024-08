Collision entre deux bateaux de plaisance à Coti-Chiavari : un mort et deux blessés

Le dimanche 11 août, aux alentours de 21h45, une collision entre deux bateaux de plaisance s'est produite au large de Chiavari. Un semi-rigide avec quatre personnes à bord est entré en collision à grande vitesse avec un navire inoccupé au mouillage.

Alerté par un témoin, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage de Méditerranée (Cross Med) en Corse a immédiatement déployé plusieurs moyens de secours : les vedettes SNS 150 « Madunuccia II », SNS 7-007 « Mezzu Mare » et SNS 684 « Pastore » de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) d’Ajaccio, ainsi que le bateau de reconnaissance et de sauvetage (BRS) « Filipucciu » du service d’incendie et de secours de Corse-du-Sud (SIS 2A). L’hélicoptère Dragon 20 de la Sécurité civile, une équipe du SAMU 2A, une patrouille terrestre des pompiers, un véhicule de secours et d'assistance aux victimes (VSAV) du SIS 2A, ainsi qu'une équipe de la gendarmerie départementale ont également été mobilisés.





Parmi les quatre occupants du semi-rigide, le pilote est sorti indemne, deux passagers ont été légèrement blessés, et un quatrième passager a été éjecté du navire sous la violence de l'impact. Retrouvé en arrêt cardio-respiratoire par les secours, il a reçu des soins d'urgence sur place avant d'être évacué par hélicoptère vers l'hôpital d'Ajaccio, où son décès a été prononcé. Les autres victimes ont été prises en charge à terre.



Une enquête de la gendarmerie départementale est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l'accident.