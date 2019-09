Collision à Lumio : quatre blessés

Ce lundi soir à 22h15, pour une raison indéterminée, deux véhicules sont entrés en collision à hauteur du croisement de la RT30 et de la route du cimetière, commune de Lumio.

Les pompiers du Centre de Secours de Calvi et Médecin du SAMU 2b étaient rapidement sur place.

On dénombre trois blessés, dont un grave. Tous ont été évacués vers le Centre Hospitalier Calvi Balagne.

Les identités des blessés n'ont pas été communiquées mais on sait qu'un l'un des véhicules était conduit par un jeune homme de Calenzana et que dans l'autre se trouvait trois personnes d'une famille de vacanciers allemands séjournant à Lumio.

La circulation a été un moment perturbée.

Etienne Suzzoni, maire de Lumio s'est rendu sur place.

Les Gendarmes ont procédé aux constatations