Collision à Corbara : deux blessés à la marine de Davia

C.-V. M le Lundi 27 Janvier 2020 à 17:15

Une collision s'est produite lundi vers 15h30 sur la route territoriale 30 à la marine de Davia, sur le territoire de la commune de Corbara. On déplore deux blessées, deux femmes de 70 ans et 78 ans qui ont été prises en charge par deux ambulances des centres de secours de l'Ile-Rousse et de Calvi.

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Evènements