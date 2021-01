Cluster au CSSR La Palmola à Oletta : 12 patients et un soignant contaminés

« Notre centre a enregistré un cluster en ce début de semaine » explique Astrid Bonavita, la directrice de l’établissement joint par CNI. « Depuis lundi matin 12 patients et un soignant ont été détectés Covid sur dépistage massif. Le Centre Hospitalier étant saturé, plus de lits Covid disponibles, le service réanimation n’a pu en accueillir que 3 d’entre eux. Ce mercredi matin, seuls 3 patients restés à La Palmola étaient oxygéno-requérants à haut débit. Les autres patients contaminés ne présentent pas pour l’instant de signes de détresse respiratoires ».





Afin d’assister au mieux les patients et anticiper de possibles complications, la directrice et le médecin-coordinateur s’organisent avec l’ARS et le CH pour créer une unité Covid sur place, faisant entièrement confiance en les équipes et leur encadrement.

«L’activation de la zone rouge qui accueille les patients Covid, et les zones de circulation sont rôdées depuis la première vague et l’établissement a pu organiser une répétition générale grâce à une fausse alerte au mois d’octobre » précise Astrid Bonavita. «Le Laboratoire Vialle va procéder à un séquençage des résultats car la diffusion est rapide et atypique dans la mesure ou le personnel n’est pas contaminé ».





Les visites au CSSR sont pour l’instant interdites mais l’établissement dispose de tablettes numériques pour que les familles puissent établir le lien avec leurs familles.