City trail d'Ajaccio : un énorme succès

Si les premiers concurrents prudents s'étaient positionnés en tête de l'imposant lot des concurrents lorsque Laurent Marcangeli le maire de la ville a donné le top départ, en fin de peloton c'est au pas que les coureurs se sont élancés pour ce trail urbain.



Un trail urbain qui a sacré Noël Giordano de l'Associu spurtivu A Paolina qui a précédé de 10 secondes Lambert Santelli (Running club Furiani-Agliani) et de 23 secondes Axel Mondain du GFCA Athlétisme.

Sacrée aussi Anna-Livia Poli, chez les féminines.





Mais au-delà du résultat il y a lieu de retenir que tout le monde a couru pour des bonnes causes.

Les diabétiques de Corse, Inseme, Sogni Zitellini, Marie Do ont bénéficié de la générosité de tous ceux qui avaient osé affronter les rigueurs de la soirée sur un peu plus de 9 km.