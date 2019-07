Cité des Monts de Bastia : le comité de copilotage de l'ANRU valide le projet, les habitants protestent

Le projet de réhabilitation des bâtiments 32 et 33 de la Cité des Monts de Lupinu fait toujours autant débat. Après des discussions houleuses au conseil communautaire lundi, c'est aux habitants que le maire de Bastia a dû faire face.



Ce jeudi matin une vingtaine d'habitants du "32 et 33" s'est donné rendez-vous devant leur bâtiment pour protester contre leur démolition. Eliane Isetti, porte parole du collectif contre la démolition assure "On ne va pas nous avoir à l'usure."



Pendant ce temps là, une délégation de l'ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine) est venue étudier le projet de réhabilitation des immeubles de la Cité des Monts à Lupinu. Le dossier des bâtiments 32 et 33 s'inscrit dans le NPNRU (Le nouveau programme de rénovation urbain) mis en place depuis 2016.



Ce projet a été validé, Benoît Zeller le directeur opérationnel de l'ANRU explique "Nous avons été saisis pour étudier ce dossier. Nous avons travaillé dessus et après avoir fait un tour de table de tous les acteurs nous l'avons validé. Nous nous sommes prononcé sur un projet d'ensemble qui comprend la destruction de deux bâtiments mais ce projet n'est pas irréversible tant qu'il n'est pas réalisé."



Lorsqu'on pose la question à Benoît Zeller de la réhabilitation des bâtiments ce dernier est catégorique "La réhabilitation n'est pas un projet qui nous a été proposé, la destruction était un aspect qui nous paraissait inévitable."