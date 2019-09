Cinéma, Aiò Zitelli poursuit sa route

Le 1er août dernier à 21h30 sur le site de la Piscine du festival de Lama, devant plus de 800 personnes, Jean-Marie Antonini et toute son équipe présente pour l’occasion retiennent leur souffle. Le public va assister à la toute première diffusion de ce court métrage adapté de la bande-dessinée de Frédéric Bertocchini (éditions Albiana). L’histoire d’un soldat corse appelé comme traducteur au procès d’un de ses compatriotes accusé de désertion. 19 minutes plus tard, l’écran se rallume sous un tonnerre d’applaudissements pour ce film bouleversant qui revient sur une période sombre de l’histoire de la Corse et de ses soldats.



A peu près au même moment, C4 Prod, la société productrice du film, apprenait sa sélection au Prisma Independant Festival de Rome et, quelques jours plus tard, sa présélection dans 3 grandes catégories au Moscow Shorts International film festival. En septembre, le film revenait du Chili – il participait au SFAFF : South Film and Arts Academy Festival – avec pas moins de 11 distinctions dont meilleur film, meilleur réalisateur et meilleur second rôle.



Ce jeudi, toute l’équipe est à Paris pour présenter le film au cinéma le 5 Caumartin. La projection prévue à 20h30 connaît un tel succès au niveau des réservations que l’exploitant de ce cinéma du 9e arrondissement a décidé de le passer dans une salle plus grande. Un succès que le réalisateur confirme sur sa page FB annonçant que « le film sera ensuite diffusé dans divers festivals en France et à l'étranger dans les semaines et mois à venir. Je communiquerai au fur et à mesure sur ce point. Concernant la Corse (puisque vous êtes très nombreux à me poser la question), le film sera diffusé prochainement également dans au moins quatre villes. Je ne peux pas en dire plus pour l'instant, nous communiquerons également le moment venu (dans pas longtemps). »



Une de ces dates en Corse est d’ores et déjà calée au cinéma Le Fogata de L’Île Rousse le samedi 21 septembre avec deux diffusions, 18h30 et 19h30, en présence du comédien balanin Jean-Philippe Ricci. Ces deux projections exceptionnelles et gratuites risque d’attirer du monde, il est fortement conseillé de réserver !

L’acteur a également la gentillesse d’accompagner le film au collège de L’Île Rousse la veille pour une projection scolaire à une classe de 4e bilingue, un événement organisé dans le cadre des interventions scolaires du Festival du film de Lama.

Par ailleurs, on attend avec impatience la sélection des films corses retenus cette année pour le Festival Arte Mare et il y a de grandes chances qu’Aiò Zitelli fasse partie de la programmation.



Aiò Zitelli, Réalisé par Jean-Marie Antonini

Scenario de Jean-Marie Antonini et Frédéric Bertocchini

Avec Jean-Philippe Ricci, Jean-Toussaint Bernard et Antò Mela

Le pitch : En pleine guerre des tranchées, le soldat Corse Lucien Casalta est appelé d’urgence à l’arrière des lignes par un tribunal de campagne en tant que traducteur. Dès son arrivée, il est surpris de voir que le jeune soldat jugé pour désertion n’est autre que son compatriote et ami Joseph Gabrielli…