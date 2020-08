"Ciao Paris", le podcast des parisiens qui s'installent en Corse et ailleurs

Quitter la capitale, un besoin et une envie pour de nombreux francilien. La Porto-Vecchiaise Valérie Bauhain en a fait son leimotiv. Depuis dix ans, son désir de fuir la capitale l'anime, si bien qu'il y a quelques mois, elle a décidé de créer un podcast pour les personnes qui, comme elle, veulent en finir avec la jungle parisienne ou encore celles qui ont déjà réussi à s'y échapper.Tous les deuxièmes et quatrièmes vendredis, pendant 20 à 30 minutes le podcast, fait parler des hommes et des femmes dont les histoires divergent mais dont la finalité est la même : dire "Ciao" à Paris.Histoires d'amour, grands moments de la vie, accidents de parcours, burn out... pour tous les invités du podcast, quitter la capitale correspond à un besoin de se réinventer. Mais par où débuter quand on veut changer de vie ?C'est une question que Valérie Bauhain, l'hôte de l'émission s'est souvent posée :ompte qu’il n’y avait pas d’ordre, que chacun a une manière de faire liée à son histoireSi il n'y a pas de "recette miracle", certains invités donnent toutefois des conseils pour bien s'organiser. A l'image de Julia qui livre son expérience : à peine arrivée dans son nouveau domicile elle avait oublié de contacter le fournisseur d'électricité et s'est retrouvée dans le noir. Une autre invitée explique qu'il est important de prévoir trois à quatre mois à l'avance son déménageur pour avoir une disponibilité. "Ce sont des choses auxquelles on ne pense pas forcément quand on décide de partir mais qui peuvent rapidement nous bloquer", souligne Valérie Bauhain.Par ce moment d'intimité fort en émotion et en sensorialité, Valérie entend trouver la recette qui la mènera à son retour à la Corse, terre de son enfance. Une fois sa quête achevée, elle passera le flambeau.Le podcast est disponible sur toutes les plateformes de streaming : Deezer, Spotify, Apple podcast, Google podcasts, Soundcloud.Pour témoigner, il est possible de contacter "Ciao Paris" via son adresse mail : ciaoparis.lepodcast@gmail.com