Chute à vélo sur une piste à Muru

Maria-Serena Volpei-Aliotti le Dimanche 17 Mai 2020 à 14:25

Les sapeurs-pompiers de Lisula sont intervenus ce dimanche en début d’après-midi à Muru, plus précisément sur une piste au dessus du village, pour une chute à vélo. Sur place, l'ambulance, le véhicule de liaisons tout terrain, ainsi que le dragon 2b avec à son bord l'équipe du PGHM. La victime, un homme de 50 souffrant d'un traumatisme crânien et pour laquelle on craignait une fracture à un genou, a été évacuée au centre hospitalier de Bastia.



