Chez François - Ind’è Alba è Paul Si - à Ortale : un lieu de sociabilité toute l’année !

« Je suis de la région. Mais Alba, elle, est d’Ortale, explique Paul-Simon Alfonsi. C’est son village d’origine. Elle voulait retrouver ses racines. Tout est parti de là. Pour nous, reprendre ce restaurant, c’était une façon de faire des choses chez nous, de renouer le lien social à la fois dans le village et avec les villages environnants. Un beau projet… ».

La mairie donne un coup de main pour le mener à bien. Des amis également : « Il fallait tout mettre en place. A part la cuisine qui était tout équipée, il n’y avait rien… C’était de petits travaux… mais qui prennent du temps… ».



Les produits de la ferme…

Et du temps, il en faut ! Parce que Paul-Simon Alfonsi et Alba Giammari ont conservé par ailleurs leur activité professionnelle initiale. Alba dans le domaine des télécommunications, Paul-Simon dans le monde agricole : il est éleveur transformateur de brebis et de porcs. Le matin, il fait son fromage. Puis commence la seconde journée : l’hiver, le restaurant n’est ouvert que le vendredi soir, le samedi soir et le dimanche midi. Mais quand viennent les beaux jours, il ouvre tous les soirs (à l’exception du lundi)… et bien sûr le week-end.

« Les week-ends sont parfois un peu compliqués, quand on ferme à minuit ou deux heures du matin ! », s’amuse Paul-Simon Alfonsi. En contrepartie, l’essentiel des produits proposés sur la carte – charcuterie, agneau, fromage…– vient tout droit de sa production. Quant à la recette des beignets au fromage qui sont peut-être la spécialité la plus courue de la maison, c’est celle de la grand-mère de Paul-Simon !



Des soirées où le village se retrouve

Les gens de passage s’y arrêtent : Chez François, ce sont également des chambres d’hôtes que fréquentent à la fois des Corses qui veulent découvrir le patrimoine de la région ou marcher, mais également des touristes venus du continent et même de l’étranger – les nouveaux gérants n’ont pas oublié de mettre leur établissement sur Booking pour avoir un peu de visibilité.

Mais ce sont surtout les locaux qui fréquentent ce lieu d’où l’on a une vue plongeante sur toute la vallée et le couvent Saint-François : « Les gens du village ont joué le jeu. Les jeunes et les moins jeunes s’y retrouvent, pour prendre un verre en discutant ou en chantant ». Certains même ne ménagent pas leur peine et les kilomètres : « Marina, qui est originaire d’Ortale, et Fabrice, de Venzolasca, qui exerce comme avocat à Paris, reviennent souvent le week-end pour participer à ces moments de convivialité ».



La passion de la musique…

Il est vrai qu’Alba et Paul-Simon ont opté pour une formule qui tranche un peu par rapport au style plus classique du Chez François “d’avant”. « Notre but, c’était de faire des soirées. Une fois par mois l’hiver, une fois par semaine l’été. Du rock, de la variété, de la chanson corse bien sûr… On aime tous les styles de musique et ça nous tenait à cœur de partager nos goûts musicaux. Les groupes que nous faisons venir, comme I Canterini, par exemple, c’est parce que nous apprécions leur musique ! » Ces soirées rencontrent un franc succès et génèrent beaucoup d’animation.



Ainsi, l’auberge de L’Alisgiani, revue et corrigée, n’est pas un simple restaurant de plus dans la région : c’est une activité économique toute l’année dans un village de montagne ; c’est un débouché pour de la production agricole (et musicale…) locale ; c’est également l’ancrage de deux jeunes au pays, et, au final, c’est un lieu emblématique qui permet d’entretenir l’âme du village : rencontres, échanges et musique !

Une piste pour animer toute l’année l’intérieur de notre île et pour permettre à de jeunes agriculteurs de diversifier leur activité ?