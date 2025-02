ChatGPT vs Le Chat : quelle IA connaît le mieux la Corse ?

Emmanuel Macron l’a chaudement recommandé. Lors d’une interview sur France 2, le président a incité les Français à télécharger Le Chat, l’intelligence artificielle conversationnelle développée par la start-up française Mistral AI. Mais cette IA made in France peut-elle rivaliser avec le poids lourd américain ChatGPT ? Pour le savoir, CNI a organisé un face-à-face entre les deux sur un terrain bien connu : la Corse.



Démarrage en douceur : les bases sont bien en place

Première manche. Nous avons commencé par des questions simples et factuelles : Quels sont les deux départements de la Corse ? et Quel est le plus haut sommet de l’île ? Résultat sans surprise : les deux chatbots ont répondu correctement et presque mot pour mot de la même manière : le Monte Cinto, culmine bien à 2 706 mètres d'altitude pour les deux IA.





Langues parlées : un intrus dans la liste ?

Les choses se sont corsées avec la question : Combien de langues parle-t-on en Corse ?

ChatGPT joue la carte du classique : « En Corse, on parle principalement deux langues : le français, langue officielle, et le corse, largement valorisé et enseigné. »

Le Chat, lui, a ajouté une troisième langue « L’italien : bien que moins courant aujourd’hui, l’italien a une influence historique en Corse, notamment dans les dialectes et la culture locale. Ces trois langues coexistent et reflètent la diversité linguistique et culturelle de l’île. »

Une légère approximation qui montre que Le Chat n’est pas encore totalement affûté sur certains sujets.





Gastronomie : Le Chat met les pieds dans le plat

Côté cuisine, les deux intelligences ont bien identifié les produits emblématiques de l’île. Quand on demande les spécialités culinaires corses, ChatGPT dresse une liste sans faute : brocciu, prisuttu, coppa, soupe corse... Même s'il détaille un peu moins, il tape juste.



Le Chat, lui, cite aussi des classiques comme le fiadone et le civet de sanglier, mais se laisse emporter et ajoute… la bière Pietra comme "spécialité culinaire". Une bonne mousse, oui, mais de là à en faire un plat…





Si Le Chat présente encore quelques failles, c’est avant tout parce qu’il est encore jeune. Son moteur repose sur Mistral 7B, un LLM (Large Language Model, ou « grand modèle de langage » en français). Le principe de ces intelligences artificielles est simple : elles sont entraînées par des humains qui leur fournissent des questions et des réponses associées afin d’améliorer leur précision. Plus elles sont soumises à des échanges variés, plus elles affinent leurs réponses et deviennent performantes.



L’un des défis majeurs de ces modèles réside dans la gestion des sources. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, Le Chat ne se met pas à jour en temps réel lorsqu’il répond à une question. Son entraînement s’arrête à octobre 2023, ce qui signifie qu’il ne connaît pas les événements récents au-delà de cette date. À l’inverse, ChatGPT (dans sa version payante) peut effectuer des recherches sur Internet et s’appuyer sur des articles récents pour affiner ses réponses.





Une maîtrise correcte ou presque de l’histoire

Les questions historiques sur la Corse ont donné des résultats similaires. Les deux IA reconnaissent le rôle de Pascal Paoli dans l’indépendance de l’île au XVIIIe siècle et n’oublient pas d’évoquer Napoléon Bonaparte.



Là où les réponses divergent franchement, c’est sur les questions politiques. Interrogée sur l’autonomie de la Corse, l’IA de Mistral AI répond sans sourciller :



« Oui, la Corse est une région autonome de la France. Elle bénéficie d’un statut particulier qui lui accorde une certaine autonomie administrative et politique par rapport aux autres régions françaises. »



Sauf que... non puisque, comme on le sait, la Corse ne dispose pas d’un statut d’autonomie reconnu par la Constitution française.

ChatGPT, lui, apporte une réponse plus nuancée même si très approximative;



« Non, la Corse n’est pas une région autonome au sens juridique du terme. Cependant, elle bénéficie d’un statut particulier qui lui accorde plus de compétences que les autres régions françaises. Depuis plusieurs années, des discussions sont en cours pour envisager une autonomie plus poussée. »



L’intelligence artificielle d’OpenAI mentionne également les revendications politiques en cours. ChatGPT explique que « le processus de Beauvau a été lancé principalement sous la présidence d’Emmanuel Macron, en 2017, après l’ascension des mouvements autonomistes et nationalistes en Corse. Ces derniers réclament plus d’autonomie pour l’île, notamment dans des domaines comme la gestion des langues, la fiscalité et la préservation de l’identité corse. ». Le Chat, lui, définit le « processus de Beauvau » comme « une série de discussions et de négociations engagées entre l'État français et des représentants nationalistes corses, visant à trouver des solutions politiques aux revendications autonomistes et indépendantistes en Corse. Ce processus a été initié pour tenter de résoudre les tensions et les conflits sur l'île par le dialogue et la négociation, plutôt que par la violence. »