Chasse : une vaste opération de contrôles menée en Haute-Corse

Après les accidents de chasse recensés en Haute-Corse pour la saison 2022-2023, avec 1 décès, 1 accident grave et 2 incidents répertoriés des contrôles s’imposaient. C'est dans ce contexte que le service départemental de l'Office français de la biodiversité (OFB) a entrepris une vaste opération de contrôle des activités de chasse, sous l'autorité du Parquet de Bastia. Cette opération, qui s'est déroulée du 11 au 19 septembre 2023, a ciblé un total de 250 chasseurs, "Les inspecteurs de l'environnement de l'OFB ont organisé des contrôles routiers nocturnes dans diverses régions de la Haute-Corse, du Cap Corse, à la Plaine Orientale, en passant par la Balagne, le Centre Corse et Ventiseri. L'objectif principal était de sensibiliser les chasseurs aux règles de sécurité en vigueur pendant la chasse, en mettant particulièrement l'accent sur la manipulation sécurisée des armes à feu et leur transport approprié. De plus, elle visait à veiller au respect de la réglementation concernant le prélèvement, dans le milieu naturel, de certaines espèces animales à fort enjeu patrimonial​" indique l'OFB dans un communiqué.



7 infractions relevées

Au total, 118 véhicules ont été soumis à des vérifications, et 7 infractions ont été relevées. Ces infractions comprenaient notamment 5 cas de transport d'armes approvisionnées, une situation de recherche de gibier à l'aide d'une source lumineuse, et une infraction liée au non-respect d'une mesure préfectorale visant à prévenir les incendies.

Pour la nouvelle saison cynégétique, le service départemental de l'OFB en Haute-Corse maintiendra sa vigilance et continuera à mener des contrôles réguliers pour garantir le respect des règles de sécurité dans les zones de chasse.