Champions et Miss au collège de Biguglia pour la dictée d'ELA

Edition réussie pour la dictée d’ELA 2019, qui a eu lieu au collège de de Biguglia. Tous les élèves de quatrième ont participé à cette épreuve sous la dictée Miss Corse 2019 15-17 ans, Gilles Cioni (Capitaine du SCB) et Daniel Goncavales (Mister Corse 2019) qui avaient endossé à cette occasion le rôle de professeurs pour lire la dictée intitulée «La trouille».



"Les élèves sont sensibilisés à cette cause et participer ici aujourd'hui, avec leurs professeurs, avec les personnalités, ça leur parle, ça leur montre qu'ensemble on est plus forts et qu'on peut défendre une noble cause" explique Virginie Letellier , professeur d'EPS et référent de l'opération.







Dans quelques semaines, après le stylo pour la dictée, les élèves et les personnalités chausseront leurs baskets contre la maladie.



"Cette action, comme d'autres au collège de Biguglia, s'inscrit pleinement dans le projet et l'ambition de l'établissement. Les élèves construisent ainsi peu à peu les fondations de leur future citoyenneté. C'est un beau moment, un événement important pour eux, pour les équipes et pour le collège. Merci et bravo à eux et aux trois lecteurs !" indique Isabelle Simonpietri, chef d'établissement.