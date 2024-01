Championnats régionaux d'escalade : deux journées d'exploits verticaux à Ghisonaccia et Corte

Les passionnés d'escalade et les amateurs de sensations fortes peuvent se réjouir, car les 4ème Championnats Régionaux d'Escalade sont de retour en Corse les 20 et 21 janvier 2024. L'événement, qui se tiendra à la Halle des sports de Ghisonaccia et au Complexe sportif Chabrières & Halle des sports de l'Université à Corte, promet deux journées palpitantes d'exploits verticaux.



Les participants auront l'occasion de concourir dans trois disciplines distinctes réparties sur deux jours et deux sites différents. La première journée, à Ghisonaccia, sera dédiée à l'escalade de difficulté pour les catégories U12 à U20. Le lendemain, à Corte, les compétiteurs s'affronteront dans les épreuves de bloc et de vitesse, avec des catégories allant de U12 à U20, ainsi que la catégorie Senior H/F. Les compétitions débuteront à 9h et se poursuivront jusqu'à 18h chaque jour, offrant au public des heures d'action pure et de performances vertigineuses. Les épreuves de qualification, les finales et les cérémonies de remise des prix seront réparties sur les deux sites, offrant un spectacle continu.





Une discipline olympique à l'honneur

es compétiteurs auront l'occasion de briller dans des épreuves qui correspondent à celles des Jeux olympiques, à savoir l'escalade de difficulté, le bloc et la vitesse. "Cet événement s'inscrit dans la politique de développement de l'escalade en Corse, visant à promouvoir la pratique de ce sport auprès de la jeunesse insulaire." explique la ligue Corse de montagne et d'escalade qui espère une participation massive et compte sur l'événement pour consolider le succès des années précédentes qui ont rassemblé plus de 100 jeunes grimpeurs de tous âges et niveaux de compétence de l'île.