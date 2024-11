Championnats de Corse de natation : 21 records battus à Ajaccio, un exploit historique

Devant un public nombreux et bruyant, reprenant les sons entendus lors des JO de Paris 2024 et notamment lors des courses d'un certain Léon Marchand, une multitude de records sont ainsi tombés. Le GFCA Natation s’est particulièrement illustré avec Jean Luigi, nouveau recordman du 200 m nage libre et du 50m papillon en 17 ans ; Romeo Ferreira Pastini sur le 400 m NL et le 800 m NL en 16 ans ; Lisandru Alfonsi sur le 50 m papillon et le 100 m 4 nages en 15 ans ; Mano Addari sur 200 m brasse et le 1500 m en 15 ans. Enfin, Julien Nau, grand espoir insulaire, a pulvérisé les records du 400 m NL (14 ans), le 200 m NL et 200 m 4 nages (15 ans) et 400 m 4 nages (17 ans) ! Il sera d’ailleurs un des espoirs de médailles lors des futurs championnats de France juniors qui se dérouleront à Massy du 5 au 9 décembre prochain.

Autre club en verve, celui du 2B Natation et notamment l'autre grand espoir de la natation corse, Pauline Lacroix, qui a battu les records régionaux sur 400 m NL, 1 500 m NL et 50 m papillon (14 ans) ; Gwenna Rouxel a elle battu le record de Corse du 800 m NL toutes catégories ; Eleonore Ramelli Caratini s’adjugeant le nouveau record sur 800 m NL (12 ans) et Leandre Bereni chez les garçons battant les records du 800 m NL et le 200 m dos. Le club 2B Natation a également battu le record de Corse lors des relais du 4X50m 4 nages chez les filles. Enfin, Demian Irimescu (CN Fiumorbu) s’est lui aussi distingué en battant le record du 800 m NL (13 ans).

Place maintenant aux championnats de France benjamins et juniors qui se dérouleront respectivement à Dunkerque et Massy ces prochaines semaines, avec on l’espère, des podiums pour nos représentants insulaires.