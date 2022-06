Challenge Claude-Papi à Porto-Vecchio : une journée très chaude

Une journée importante dans la mesure où, selon le célèbre adage, les points pris ne sont plus à prendre. A l'issue de cette journée la formation de Montpellier à laissé une très belle impression tout comme la relève des "gones" et celle de Cagliari.





Dimanche, le Challenge Claude-Papi va entrer dans sa journée décisive avec la fin des rencontres de poules, mais aussi et surtout les matchs à quitte ou double à compter des quarts de finale. Le public qui a, déjà, répondu en nombre aujourd'hui sera encore plus nombreux demain avec comme point d'orgue la finale qui se jouera vers 17 heures.