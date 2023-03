"Cette fonction était une conviction, c'est devenu un sacerdoce" : les maires unis après la tentative d'attentat à Afa

Xavier Lacombe, maire de Peri : "Tout le monde ici est rassemblé en soutien à la municipalité, au maire Ange-Pascal Miniconi, son conseil municipal mais aussi toute une communauté et très sincèrement, toute la Corse. On ne peut pas être insensible. Vous imaginez ? Aujourd'hui, une casa cumuna incendiée, fait l'objet d'une tentative d'attentat. Évidemment, ça interpelle tout le monde. Mais je pense que la population exprime un véritable sentiment d'inquiétude. Je crois qu'au bout de certains raisonnements, des choses restent inexplicables et insoutenables."



Jean-Christophe Angelini, maire de Porto-Vecchio : "Il faut montrer un soutien unanime, dans la diversité des convictions des élus, des maires, conseillers municipaux et plus généralement, de la population. Aujourd'hui, les habitants et les maires du territoire ont répondu en très grand nombre. C'est le plus clair des messages, sans réserve ni ambigüité : la violence en général, et particulièrement quand elle est dirigée contre des sanctuaires de la démocratie locale, n'a aucun avenir.

On se pose toutes et tous beaucoup de questions, on ne comprend pas. C'est une mairie de notoriété publique dirigée de manière équitable, démocratique, transparente, qui inclut en son sein toutes les sensibilités politiques. Nous en appelons à un sursaut, une prise de conscience et une responsabilisation générale. Je crois qu'aujourd'hui, sur fond d'interrogations, il y a aussi de réelles craintes et inquiétudes. Il faut qu'on les dissipe démocratiquement par la mobilisation et le dialogue.

Il ne reste plus beaucoup d'élus qui ont à leur actif un demi-siècle d'engagement publique dans une même commune au service d'une même communauté. Ces femmes et hommes qui se battent inlassablement depuis des décennies comme Pascal, méritent le respect et en aucun cas ce genre d'attitude. C'est doublement injuste, au plan personnel au regard de l'homme, et au plan politique et symbolique au regard de ce qu'est pour les Corses a casa cumuna."