Centre d’enfouissement de Ghjuncaghju : A Voce di a natura Corsa dit non au projet !

« Le petit village de Ghjuncaghju situé en Haute-Corse, dans la basse vallée du Tavignanu est en proie à un conflit politique concernant la création d’un centre d’enfouissement, à deux pas du fleuve, le Tavignanu » écrit Jean-François Baccarelli responsable du mouvement. «Ce fleuve qui prend sa source au lac de Ninu et se jette à Aleria, dans la mer Tyrrhénienne, est le 2ème de Corse, avec ses 60 kilomètres et c’est un lieu de randonnée extraordinaire pour les passionnés, les Corses et les touristes, avec ses gorges impressionnantes et ses paysages magnifiques. Les riverains s’inquiètent à juste titre d’un tel projet, tant au niveau sanitaire qu’écologique. Entre 70 000 et 80 000 tonnes de déchets et environ 100 000 tonnes de terre contenant de l’amiante, à deux pas du Tavignanu, est une catastrophe sanitaire, une urgence sanitaire. L’amiante est un danger pour la population, poison invisible, les fibres d’amiante peuvent se déposer au fond des poumons, et s’ensuivent alors de graves pathologies comme des maladies respiratoires et pulmonaires. Notre environnement serait ruiné et notre santé en danger. Nous, A Voce di a natura corsa, nous écologistes, nous corses, nous opposons formellement au centre d’enfouissement à Ghjuncaghju. Nous, A voce di a natura corsa, voulons éviter une catastrophe sanitaire, une pollution bien plus qu’évidente, nous voulons préserver les riverains, les habitants de l’île d’une catastrophe programmée ».