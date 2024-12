Centre-Corse : c'était un petit chat sans nom

François Daumont le Dimanche 29 Décembre 2024 à 15:18

Au cœur du Centre-Corse, un bar-restaurant niché au carrefour des routes de l’île abritait depuis quelques années un visiteur particulier : un petit chat blanc et gris. Il n’avait pas de nom, mais il n’en avait pas besoin. Sa présence silencieuse et familière faisait de lui bien plus qu’un simple félin de passage. Il était l’âme discrète de cet endroit, la sympathique mascotte d’une halte où les vies se croisaient, entre deux chemins. Un jour, il n'est plus venu…