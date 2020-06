Ce vendredi soir, avez-vous vu l'éclipse de Lune pénombrale ?

Ce vendredi entre 21h39 et 21h45 (mais aussi dans l'heure suivante) une éclipse de Lune pénombrale a lieu et est relativement bien visible dans le ciel corse. Même si ce type d'éclipse est loin d'être la plus impressionnante il est possible de voir notre satellite naturel s'assombrir "Ce changement intervient alors que l'astre sélène passe dans la pénombre de la Terre et non dans le cône d'ombre comme cela se produit lors d'une éclipse dite totale. " explique le magazine Science et Avenir qui ajoute que à l'œil nu, il sera possible de noter seulement une baisse de luminosité sur la Lune qui reste malgré tout éclairée par les rayons du Soleil.

